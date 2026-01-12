Этим предпринимателям финансовые санкции не грозят - ПОДРОБНОСТИ

В соответствии с внесёнными изменениями в «Налоговый кодекс», с этого года в Азербайджане началось внедрение «горизонтального мониторинга» - новый механизм позволяет заранее раскрывать налоговые риски перед налоговыми органами, что означает, что выездные налоговые проверки будут проводиться только в исключительных случаях.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший следующее: «На практике новые правила ещё больше сократят количество выездных проверок. В целом, в последние годы наблюдается тенденция к уменьшению их числа. Так, в 2024 году всего было проведено 384 выездные налоговые проверки в отношении более 800 тысяч активных налогоплательщиков. По сравнению с 2023 годом число выездных проверок сократилось на 29%, а по сравнению с 2018 годом - в 5 раз».

По словам В.Байрамова, одним из ключевых моментов нового мониторинга является отсутствие применения финансовых санкций в некоторых случаях: «Согласно новым изменениям, если налоговые риски были заранее раскрыты перед налоговым органом, финансовые санкции применяться не будут. Лишь в случае выявления налоговым органом нераскрытых рисков предусматривается применение финансовой санкции в размере 25%».

Депутат отмечает, что налоговый орган будет отслеживать в электронном виде данные, предоставленные в период действия «горизонтального мониторинга»: «Основное преимущество новой системы - возможность снижения налоговых рисков через механизм предварительных консультаций. Для участников «горизонтального мониторинга», который будет способствовать повышению финансовой дисциплины и улучшению корпоративного управления, также предусмотрена возможность расчёта амортизации основных средств по методу уменьшающегося остатка или по прямой линии. К «горизонтальному мониторингу» могут присоединяться средние и крупные предприниматели, которые ведут автоматизированный учёт и внедрили систему внутреннего контроля. Это также рассматривается как механизм прозрачного сотрудничества между средними и крупными налогоплательщиками и налоговыми органами».