«Олега Бакинского» амнистировали, дело Константина Кучерина будет рассматриваться

Украинский миллионер Олег Крапивин, обвиняемый в Азербайджане в хулиганстве и известный в криминальном мире по прозвищу «Олег Бакинский», попал под действие Акта об амнистии.

Об этом сообщила адвокат Крапивина Хейранса Бабаева.

Согласно информации, представление Службы пробации Министерства юстиции по этому вопросу было рассмотрено в Хатаинском районном суде. Суд освободил его от условного наказания.

Ожидается, что Константин Кучерин, который был обвинен вместе с Олегом Крапивиным, также попадет под амнистию. Представление Службы пробации в отношении него тоже будет рассмотрено в суде.

Источник: АПА