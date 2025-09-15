США и Китай достигли прогресса на переговорах по TikTok

Вашингтон и Пекин близки к сделке по использованию китайской социальной сети TikTok в Соединенных Штатах.

Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

"Мы достигли очень хорошего прогресса в обсуждении технических деталей с китайской делегацией", - приводит его слова агентство Reuters.

Ранее Минфин США и Минкоммерции Китая сообщили, что американская делегация во главе с Бессентом и китайская во главе с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном проведут в Испании переговоры в области торговли и экономики, включая вопрос TikTok.

Закон, обязывающий китайскую компанию-владельца TikTok ByteDance продать или прекратить деятельность соцсети на территории Соединенных Штатов, был принят в 2024 году администрацией Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. Последняя отсрочка была предоставлена в июне, срок истекает 17 сентября. По данным Reuters, Трамп может вновь отложить решение о блокировке TikTok в США.

Источник: ТАСС