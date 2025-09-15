Конор Макгрегор снял свою кандидатуру с президентских выборов в Ирландии

Бывший боец смешанных единоборств и известная медийная фигура Конор Макгрегор объявил о снятии своей кандидатуры с предстоящих президентских выборов в Ирландии.

Ранее спортсмен заявлял о намерении баллотироваться и планировал выступить перед членами городского совета Дублина, чтобы обеспечить себе место в избирательном бюллетене.

Для регистрации кандидатуры на пост президента требуется поддержка как минимум четырёх городских советов или 20 членов парламента. Макгрегор подчеркнул, что его намерения были «искренними и серьёзными», добавив, что решение снять свою кандидатуру «было непростым, но правильным на данном этапе».

Он также выразил благодарность всем, кто оказал ему поддержку.

Отметим, что ранее в этом году Макгрегор потерпел поражение в апелляции против решения гражданского суда присяжных в пользу жительницы Дублина Никиты Хэнд. Девушка обвиняла спортсмена в изнасиловании и избиении в пентхаусе отеля на юге Дублина в декабре 2018 года.

Суд постановил присудить Хэнд возмещение ущерба в размере почти 250 000 евро, а также обязал Макгрегора выплатить около 1,3 млн евро судебных издержек. Этот судебный процесс стал важным фактором, повлиявшим на решение Макгрегора отказаться от участия в выборах.

Джамиля Суджадинова