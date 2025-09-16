 Зеленский призвал Трампа занять «четкую позицию», чтобы положить конец войне в Украине | 1news.az | Новости
Зеленский призвал Трампа занять «четкую позицию», чтобы положить конец войне в Украине

First News Media09:15 - Сегодня
Зеленский призвал Трампа занять «четкую позицию», чтобы положить конец войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Дональда Трампа занять «чёткую позицию» в отношении прекращения войны в Украине и санкций против России.

В интервью Sky News президент Украины заявил, что единственный способ прекратить боевые действия — это сначала предоставить чёткие гарантии безопасности.

«Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу… иметь документ, который поддержат США и все европейские партнёры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна чёткая позиция президента Трампа», - сказал он.

Зеленский также призвал американского президента предпринять «решительные личные шаги», чтобы остановить Путина.

«Я верю, что США достаточно сильны, чтобы принимать самостоятельные решения… Я верю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы ПВО в необходимом количестве, и у США их достаточно. Я уверен, что США могут применить достаточно санкций, чтобы нанести ущерб российской экономике, к тому же у Дональда Трампа достаточно сил, чтобы заставить Путина его бояться», - отметил украинский президент.

Он напомнил, что Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России, «и теперь не хватает только сильного пакета санкций от США».

Комментируя вторжение российских беспилотников на территорию НАТО, Зеленский отметил, что Путин таким образом проверяет Альянс.

«Он хочет увидеть, к чему готова НАТО, на что они способны, как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это отреагирует местное население. Кроме того, на мой взгляд, они посылают ещё один сигнал:

«Не смейте предоставлять Украине дополнительные системы ПВО, они могут понадобиться вам самим».

Украинский президент подчеркнул, что встреча с Трампом на Аляске «многое дала Путину», и он заплатил за эту встречу недостаточную цену.

Он также отметил, что Путин пытается обмануть Трампа и «делает все возможное, чтобы избежать санкций».

Источник: УНИАН

