Австралия ужесточает контроль: детям до 16 лет запретят доступ к соцсетям

Правительство Австралии призвало крупные социальные платформы внедрять «минимально инвазивные» методы проверки возраста пользователей в преддверии вступления в силу исторического закона, который с декабря полностью запретит доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет.

Рекомендации опубликованы управлением электронной безопасности (eSafety), ответственным за контроль за соблюдением нового законодательства, принятого в ноябре 2024 года. В документе подчеркивается, что компании должны использовать наименее вторгающиеся в частную жизнь способы идентификации, включая технологии искусственного интеллекта и анализ поведенческих данных, чтобы выявлять и блокировать учетные записи несовершеннолетних.

Министр связи Австралии Аника Уэллс призвала операторов соцсетей предпринимать «разумные меры» не только для удаления детских аккаунтов, но и для предотвращения повторных регистраций, а также обеспечения прозрачной системы жалоб для пользователей. «Мы не можем контролировать океан, но мы можем следить за акулами, и сегодня мы ясно даем понять остальному миру, как именно намерены это делать», — заявила Уэллс.

Стоит отметить, что по данным eSafety, 95% подростков в возрасте от 13 до 15 лет пользовались хотя бы одной социальной сетью с января 2024 года, однако реальные показатели могут быть выше. Закон, направленный на защиту психического здоровья молодежи, дает компаниям год на подготовку, а к 10 декабря 2025 года все учетные записи несовершеннолетних должны быть деактивированы.

Источник: Reuters

Джамиля Суджадинова