Спецпредставитель РА: Турция «никогда не ставила предусловий перед Арменией»

Вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян заявил, что в процессе урегулирования отношений двух стран «не было ни одного случая, когда Турция в данном контексте ставила бы предусловия перед Арменией».

«Процесс проходил, мы договорились по различным аспектам, часть из них осуществлена, другая часть еще в процессе реализации. Наши (политические) оппоненты жалуются по любому поводу и заявляют, что все плохо и бессмысленно. Мы (власти) делаем все для реализации запланированного... Я буду продолжать работать над тем, чтобы все было осмысленным и реальным», - сказал Рубинян в эфире Общественного телевидения Армении.

Он заявил, что армянские власти хотят, чтобы «воцарился мир, граница была делимитирована, отношения между Арменией и Турцией полностью нормализовались, что означает установление дипломатических отношений и открытие границы».

Источник: Новости-Армения