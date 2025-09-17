Еврокомиссар Марта Кос приедет с визитом в Азербайджан

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос посетит Азербайджан.

Об этом сообщили в пресс-службе в офисе ЕС в Баку.

Согласно информации, визит Еврокомиссара Кос начнется в Баку 18 сентября.

В ходе визита она проведет ряд встреч, в частности с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамов и министр экономики Микаилом Джаббаров.

Комиссар также посетит Агдам, где встретится с представителями, занимающимися разминированием.

"Визит состоится в ключевой момент армяно–азербайджанского мирного процесса и предоставит возможность представить повестку дня ЕС по межрегиональному взаимодействию в качестве конкретного вклада в региональное развитие. Кроме того, комиссар Кос обсудит с властями Азербайджана общие стратегические интересы, включая энергетику, транспорт и разминирование", - заявили в бакинском офисе ЕС.