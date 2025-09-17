Убил жену на глазах у ребёнка: подробности семейной расправы в Сумгайыте - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности убийства, совершенного в городе Сумгайыт.

Как передает 1news.az, по информации, полученной Oxu.Az, инцидент произошел в доме без номера, расположенном на улице Джануб в поселке Химиков. Илькин Атакишиев, 1987 года рождения, придя домой, поссорился со своей женой Егяной Атакишиевой, 1989 года рождения. В результате ссоры И. Атакишиев сначала избил супругу, а затем кухонным ножом отрезал ей голову. Убив жену, И. Атакишиев перерезал себе горло и покончил с собой.

По имеющимся данным, трагедия произошла на глазах у 10-летнего ребенка супругов.

И. Атакишиев занимался свиноводством на приусадебном участке своего дома. Вместе с женой они работали в этом хозяйстве и содержали семью.

По предварительной версии, И. Атакишиев был пьян, когда совершил преступление.

По факту ведется расследование.

В Сумгайыте произошло двойное убийство: мужчина нанес ножевые ранения своей жене, после чего совершил суицид.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом сообщила Генеральная прокуратура.

По данным ведомства, 16 сентября в городскую прокуратуру поступила информация о гибели двух человек в одном из жилых домов в поселке Кимьячылар.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Илькин Атакишиев (1987 г.р.) на почве семейного конфликта умышленно убил свою жену Егяну Атакишиеву (1989 г.р.), а затем покончил жизнь самоубийством.

По данному факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.