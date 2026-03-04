В 31 аптеке Азербайджана выявлены нарушения

Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения в феврале провел проверки в общей сложности в 98 аптеках.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в самом Центре.

Отмечается, что 23 проверки были проведены в аптеках Баку, а 75 - в аптеках других городов и районов республики. Из общего числа проверок 77 были плановыми, 20 - внеплановыми и одна - вне рамок стандартной инспекции.

По результатам мониторинга, в 31 аптеке были выявлены различные недочеты. В связи с обнаруженными нарушениями составлены административные протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках.