«Один из приоритетов - это наличие наших местных спортсменов в зимних видах спорта» - Фарид Гайыбов

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов отметил растущий масштаб соревнований по зимним видам спорта, проходящих на курорте Шахдаг, и подчеркнул, что проведение международных турниров способствует развитию национальных спортсменов и популяризации зимних дисциплин в стране.

Как сообщает 1news.az, Фарид Гайыбов так же отметил:

«Как вы знаете, благодаря Кубку мира в прошлом году, впервые были организованы соревнования по этому виду лыжного спорта. В этот раз мы принимаем и Кубок мира, и впервые провели Чемпионат Европы. В целом, по поручению главы государства проводятся различные соревнования по зимним видам спорта.

Вы знаете, что в Баку уже третий год функционирует ледовая площадка, и в прошлом году там вновь прошли соревнования Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. В прошлом году наш календарь был насыщен соревнованиями по зимним видам спорта, и этот год не исключение. Также у нас прошли международные соревнования по лыжному спорту, а 14-го числа впервые состоится финал Кубка мира по фристайлу и сноуборду. Это масштабное событие. Что касается нынешних соревнований, здесь выступают более ста спортсменов из разных стран.»

«Один из приоритетов — это наличие наших местных спортсменов в этих видах спорта. Их число растет из года в год, и в последующие годы мы ожидаем увидеть их в рядах медалистов.

Результат не приходит мгновенно, нам нужно немного времени. Мы все должны работать сообща: и Министерство, и Федерация, и Олимпийский комитет. Работа над этим идет, и вы видите, что проведение таких соревнований — это огромное влияние. Мы все учимся, у нас уже есть даже свои судьи, то есть мы развиваемся во всех направлениях.»