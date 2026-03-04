 Церемония прощания с Хаменеи в Иране начнется вечером 4 марта | 1news.az | Новости
Церемония прощания с Хаменеи в Иране начнется вечером 4 марта

First News Media10:45 - Сегодня
Церемония прощания с Хаменеи в Иране начнется вечером 4 марта

Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи начнется сегодня в 22:00 по местному времени (22:30 по Баку) и продлится три дня, сообщил глава Координационного совета исламской пропаганды Мохаммад Хосейн Мусапур.

«С сегодняшнего вечера в 22:00 мечеть Имама Хомейни будет принимать революционный народ. С сегодняшнего вечера в молитвенном зале в течение трех дней будут круглосуточно проходить прощальные церемонии», - сказал он в эфире государственного телевидения.

Источник: ТАСС

