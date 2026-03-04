Израиль нанес удары по десяткам командных центров в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяткам командных центров в Иране, подразделений внутренней безопасности и центров управления «Басидж» (одно из подразделений Корпуса стражей исламской революции).

«Недавно ВВС Израиля, руководствуясь разведывательными данными ЦАХАЛ, завершили очередную волну ударов по командным центрам иранского террористического режима в Тегеране. В рамках ударов ЦАХАЛ сбросил десятки боеприпасов на командные центры «Басидж» и подразделений внутренней безопасности», - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ также нанес удары по Управлению снабжения и логистики сухопутных войск, по пусковым установкам и другим системам.