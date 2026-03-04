Азербайджан эвакуировал из Ирана российских дипломатов

3 марта через пропускной пункт «Астара» при содействии азербайджанских властей границу пересекли 130 человек, среди них – члены семей российских загранучреждений в Исламской Республике Иран, в том числе дети.

Об этом сообщается на странице посольства РФ в Азербайджане в facebook.

В группе также семь граждан Беларуси и одна гражданка Кыргызстана.

После завершения необходимых процедур наши соотечественники вылетят на Родину спецрейсом МЧС России, - отмечает дипмиссия.

Посольство поблагодарило власти Азербайджана за всестороннее содействие в оперативном решении вопросов, связанных с эвакуацией людей из Ирана.