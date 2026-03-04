Азербайджан эвакуировал из Ирана российских дипломатов
3 марта через пропускной пункт «Астара» при содействии азербайджанских властей границу пересекли 130 человек, среди них – члены семей российских загранучреждений в Исламской Республике Иран, в том числе дети.
Об этом сообщается на странице посольства РФ в Азербайджане в facebook.
В группе также семь граждан Беларуси и одна гражданка Кыргызстана.
После завершения необходимых процедур наши соотечественники вылетят на Родину спецрейсом МЧС России, - отмечает дипмиссия.
Посольство поблагодарило власти Азербайджана за всестороннее содействие в оперативном решении вопросов, связанных с эвакуацией людей из Ирана.
