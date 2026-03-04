«Сегодня мы впервые в истории Азербайджана проводим чемпионат Европы по ски-альпинизму» — Гюнель Бадалова

Проведение чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане стало важным этапом развития этого вида спорта в стране.

Об этом в комментарии 1news.az заявила Гюнель Бадалова — генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана и президент Европейского совета Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).

По ее словам, Азербайджан начал проводить соревнования по ски-альпинизму сравнительно недавно, однако уже демонстрирует динамичное развитие в этом направлении.

«Мы начали проводить соревнования по ски-альпинизму с 2024 года. Сначала состоялся серийный турнир, затем в январе прошлого года впервые в Азербайджане прошел этап Кубка мира, а сегодня мы впервые в истории страны принимаем чемпионат Европы», — отметила она.

Как передает 1news.az, чемпионат Европы проходит совместно с этапом Кубка мира и длится четыре дня. В программу соревнований входят спринт, смешанная эстафета (Mixed Relay), вертикальная гонка и индивидуальные старты. В турнире принимают участие спортсмены из 18 стран, включая нейтральных атлетов, всего более 120 участников.

Азербайджан на соревнованиях представляют пять спортсменов — Назрин Гарибова, Анид Султанов, Набиулла Галабагиев, Абиль Исмиханов и Нури Чакаралиев. При этом Гарибова и Султанов выступают во взрослой категории.

«Сегодня на старте четыре наших спортсмена, а Анид Султанов присоединится к соревнованиям в вертикальной гонке. Мы надеемся, что наши атлеты смогут показать достойный результат», — сказала Гюнель Бадалова.

Она также сообщила, что в следующем году Азербайджан примет чемпионат мира по ски-альпинизму, что, по ее словам, является показателем поступательного развития этого вида спорта и позволит расширить национальную сборную.

«Зимние виды спорта для нас сравнительно новые, и их развитие требует времени. Поэтому на определенном этапе возможно участие легионеров, однако в будущем мы хотим видеть на международной арене прежде всего азербайджанских спортсменов», — подчеркнула она.

«На протяжении сезона его выступления были очень хорошими, и даже на шестиминутной разминке перед стартом он выполнил все элементы. Но, к сожалению, иногда сказывается волнение. Надеемся, что в будущем увидим более высокие результаты».