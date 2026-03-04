Израиль назвал целью для ликвидации любого нового лидера Ирана

Израильский министр обороны Исраэль Кац угрожает убить любого, кто станет следующим верховным лидером Ирана после гибели прежнего руководителя аятоллы Али Хаменеи.

"Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом, чтобы продолжать следовать плану уничтожения Израиля, угрожать Соединенным Штатам, свободному миру и странам в регионе и подавлять иранский народ, станет безоговорочной целью для ликвидации", - указал министр в заявлении, которое разместил в X.

Источник: ТАСС