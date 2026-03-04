В Баку из супермаркета украли кошачий корм

В Баку из супермаркета украли корм для кошек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел в филиале сети магазинов «Al Market», расположенном на улице А.Аббасзаде в Сабаильском районе.

39-летний Фарид Алиев (имя и фамилия изменены) похитил из магазина алкогольные напитки и кошачий корм, нанеся торговой точке ущерб в размере 479 манатов. Он был задержан сотрудниками полиции, в отношении него составлен административный протокол.

В своих показаниях Фарид Алиев заявил, что не может возместить нанесенный ущерб, и выразил сожаление о содеянном.

Решением суда он был приговорен к административному аресту сроком на 25 суток.