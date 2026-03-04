Смертельное ДТП в Гяндже

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован в поселке Натаван-2. Гаджиев Нариман Наджаф оглу (1961 г.р.), находясь за рулем автомобиля марки «ВАЗ-21150», потерял управление после того, как правое заднее колесо транспортного средства задело железнодорожные пути. В результате произошедшей аварии водитель скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.