Суд не смягчил пожизненное наказание Фариду Гусейнли, убившему супругу-студентку и младенца

Фаига Мамедова10:08 - Сегодня
Кассационная жалоба Фарида Гусейнли, обвиняемого в убийстве супруги и малолетней дочери в поселке Гобу Абшеронского района, не была удовлетворена.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal, решение об этом было принято в Верховном суде на процессе под председательством судьи Рашада Абдулова. Согласно постановлению, решение Сумгайытского апелляционного суда оставлено в силе, а пожизненное лишение свободы, назначенное Фариду Гусейнли Сумгайытским судом по тяжким преступлениям, оставлено без изменений.

Отметим, что инцидент был зафиксирован в июне 2023 года в поселке Гобу Абшеронского района. Согласно обвинению, Гусейнли Фарид Фирдовси оглу (1993 г.р.) нанес смертельные ранения колюще-режущим предметом своей супруге Гусейнли Лейле Алишан гызы (2003 г.р.) и восьмимесячному младенцу. После этого он нанес ранения самому себе и был госпитализирован.

Ему было предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) Уголовного кодекса. Приговором Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Фарид Гусейнли был осужден на пожизненное заключение. Несмотря на поданную апелляцию, Сумгайытский апелляционный суд жалобу не удовлетворил.

Напомним, что Лейла Гусейнли была студенткой III курса биологического факультета Бакинского государственного университета.

