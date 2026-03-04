В Локбатане двое мужчин оказались зажаты в кабине грузовика - ВИДЕО

На участке автомагистрали Баку - Алят - Газах, проходящем через поселок Локбатан Гарадагского района, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого граждане оказались заблокированы в автомобиле.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям. К месту происшествия были привлечены спасатели Службы спасения особого риска министерства.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что произошло столкновение грузовых автомобилей марок Mercedes Atego и Shacman. В результате аварии находившиеся в Mercedes Atego граждане получили телесные повреждения различной степени тяжести и оказались зажаты в деформированном транспортном средстве.

С помощью специальных спасательных средств сотрудники МЧС извлекли Мамедова Намига Халид оглу (1972 г.р.) и Бабашова Эмиля Рамиз оглу (2000 г.р.) и передали их бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующими структурами проводится расследование.