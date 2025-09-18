Трамп в отношении РФ предпочитает пошлины, а не санкции

Президент США в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что в отношении России отдает предпочтение пошлинам, а не санкциям.

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Bloomberg.

«Трамп в ходе телефонного разговора повторил свое предпочтение пошлинам, а не санкциям», — говорится в сообщении.

Как напоминает агентство, США оказывают давление на своих союзников по «Большой семерке», требуя ввести 100%-ные пошлины на закупки российской нефти Китаем и Индией.

В настоящее время должностные лица «Большой семерки» «работают над пакетом предложений», пишет Bloomberg.

Сообщается, что другие меры будут направлены на крупные российские нефтяные компании, а также сети и службы, которые «позволяют Москве транспортировать сырую нефть».

Газета Politico сообщала, что Европейский союз представит новый 19-й пакет антироссийских санкций до 22 сентября.