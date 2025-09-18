Премьер-министр Али Асадов встретился в Бишкеке с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым - ФОТО
18 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках своего рабочего визита в город Бишкек принял участие во встрече глав правительств / вице-президента государств – членов Организации тюркских государств (ОТГ) с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.
Отмечается, что Президент Кыргызстана приветствовал участников первой встречи глав правительств / вице-президента государств – членов ОТГ.
А.Асадов передал Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Премьер-министр также коснулся актуальных вопросов повестки азербайджано-кыргызских отношений стратегического партнерства.