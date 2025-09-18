 Россия выступает за скорейшее примирение Армении и Турции – МИД РФ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Россия выступает за скорейшее примирение Армении и Турции – МИД РФ

First News Media17:55 - Сегодня
Россия выступает за скорейшее примирение Армении и Турции – МИД РФ

Россия неизменно выступает за скорейшее примирение Армении и Турции, считая это одним из обязательных посылов для установления прочного мира и обеспечения устойчивого развития на Южном Кавказе.

Oб этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, комментируя встречу в Иреване спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений.

Российский дипломат напомнила, что первый раунд армяно-турецких переговоров прошел в январе 2022 года в Москве.

«Готовы и далее поддерживать усилия, в том числе в рамках формата «3+3». Рассчитываем на то, что при выработке договоренностей между Анкарой и Ереваном будут учтены реалии на земле и интересы соседей по Южному Кавказу», – отметила она.

Для этого, по словам дипломата, важно исключить деструктивное вмешательство внешних игроков в этот непростой переговорный процесс.

Напомним, первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией – Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча – состоялась 14 января 2022 года в Москве.

13 сентября этого года Кылыч посетил Армению. На пограничном КПП «Маргара» его встретил Рубинян. Стороны обсудили ключевые вопросы нормализации отношений, включая ускорение реализации договоренностей, достигнутых 1 июля 2022 года, касающихся пересечения границы. Позднее Кылыч посетил МИД Армении, где провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства республики Араратом Мирзояном.
Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
183

Актуально

Мнение

Третий - лишний, или Пора бы EUMA отправиться вслед Минской группой

В мире

В акциях протеста во Франции задержаны 114 человек - ФОТО - OБНОВЛЕНO

Xроника

В Нахчыване установят памятник зодчему Аджеми Нахчывани - распоряжение ...

Xроника

Региональный президент BP награжден орденом «Шохрат»

В мире

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос после Азербайджана посетит Армению

ЕС представит 19-й пакет санкций против РФ 19 сентября

В акциях протеста во Франции задержаны 114 человек - ФОТО - OБНОВЛЕНO

Азербайджан начал поставки бензина AI-92 в Афганистан

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Суд вынес приговор жене проармянского экс-сенатора Менендеса

Зеленский: Цель Путина - захватить всю Украину

Правительство Армении уберет гору Агрыдаг со штампов о пересечении границы

Судимый за грабеж глава армянской диаспоры стал российским депутатом

Последние новости

МВД пресекло деятельность организаторов незаконных онлайн-казино в соцсетях

Сегодня, 19:30

Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025: Любители скорости на прогулке по пит-лейну - ФОТО

Сегодня, 19:15

Принято решение по делу Олега Бакинского и бывшего замминистра Украины

Сегодня, 19:00

Трамп: Путин подвел меня в контексте урегулирования российско-украинского конфликта

Сегодня, 18:45

Представитель ООН: Азербайджан демонстрирует высокий уровень межрелигиозного сотрудничества

Сегодня, 18:30

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос после Азербайджана посетит Армению

Сегодня, 18:20

ЕС представит 19-й пакет санкций против РФ 19 сентября

Сегодня, 18:15

В акциях протеста во Франции задержаны 114 человек - ФОТО - OБНОВЛЕНO

Сегодня, 18:02

Азербайджан начал поставки бензина AI-92 в Афганистан

Сегодня, 17:56

Россия выступает за скорейшее примирение Армении и Турции – МИД РФ

Сегодня, 17:55

Замруководителя администрации президента России подал в отставку

Сегодня, 17:42

В Имишли примерно 1000 абонентов временно останутся без газа

Сегодня, 17:29

Пограничный корабль РФ зайдет в порт Баку

Сегодня, 17:19

В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Сегодня, 17:12

В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики на сумму 152,4 млн манатов

Сегодня, 17:07

Новый уровень мирового комфорта уже совсем близко - в Гяндже открывает свои двери Ramada Plaza Gence - ФОТО

Сегодня, 17:00

В Азербайджане выявлено 42 новых случая ВИЧ-инфекции среди наркозависимых

Сегодня, 16:57

Зеленский: ВСУ вернули семь населенных пунктов

Сегодня, 16:55

В Нахчыване установят памятник зодчему Аджеми Нахчывани - распоряжение Президента

Сегодня, 16:50

В Париже начался марш протеста против ущемления социальных прав

Сегодня, 16:38
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30