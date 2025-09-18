Россия выступает за скорейшее примирение Армении и Турции – МИД РФ

Россия неизменно выступает за скорейшее примирение Армении и Турции, считая это одним из обязательных посылов для установления прочного мира и обеспечения устойчивого развития на Южном Кавказе.

Oб этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, комментируя встречу в Иреване спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений.

Российский дипломат напомнила, что первый раунд армяно-турецких переговоров прошел в январе 2022 года в Москве.

«Готовы и далее поддерживать усилия, в том числе в рамках формата «3+3». Рассчитываем на то, что при выработке договоренностей между Анкарой и Ереваном будут учтены реалии на земле и интересы соседей по Южному Кавказу», – отметила она.

Для этого, по словам дипломата, важно исключить деструктивное вмешательство внешних игроков в этот непростой переговорный процесс.

Напомним, первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией – Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча – состоялась 14 января 2022 года в Москве.

13 сентября этого года Кылыч посетил Армению. На пограничном КПП «Маргара» его встретил Рубинян. Стороны обсудили ключевые вопросы нормализации отношений, включая ускорение реализации договоренностей, достигнутых 1 июля 2022 года, касающихся пересечения границы. Позднее Кылыч посетил МИД Армении, где провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства республики Араратом Мирзояном.

Источник: Sputnik Армения