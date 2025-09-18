Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос после Азербайджана посетит Армению

Находящаяся в Азербайджане комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос 19-20 сентября посетит Армению.

В Иреване еврокомиссар встретится с президентом Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном, вице-премьером Мгером Григоряном, а также министром внутренних дел Арпине Саркисян.

Она примет участие в церемонии подписания двух проектов с Европейским банком реконструкции и развития, посетит площадку проекта по биоразнообразию EU4SEVAN и Центр креативных технологий TUMO.

Комиссар также встретится с представителями организаций гражданского общества.

Источник: News.am