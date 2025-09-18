Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос после Азербайджана посетит Армению
Находящаяся в Азербайджане комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос 19-20 сентября посетит Армению.
В Иреване еврокомиссар встретится с президентом Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном, вице-премьером Мгером Григоряном, а также министром внутренних дел Арпине Саркисян.
Она примет участие в церемонии подписания двух проектов с Европейским банком реконструкции и развития, посетит площадку проекта по биоразнообразию EU4SEVAN и Центр креативных технологий TUMO.
Комиссар также встретится с представителями организаций гражданского общества.
Источник: News.am
