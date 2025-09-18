В Казахстане создано министерство искусственного интеллекта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала Акорда.

В соответствии с п. 3 ст. 44 Конституции РК в целях повышения эффективности системы государственного управления президент постановил:

Реорганизовать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан путем его преобразования в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан с передачей функций и полномочий по инновационной деятельности в Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. Определить Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан правопреемниками прав и обязательств Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.