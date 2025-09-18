ЕС обсуждает использование замороженных активов России в обход Венгрии

Европейский союз рассматривает схему выделения Украине нового кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как передает ТАСС, по их информации, речь идет о так называемом репарационном кредите, идея которого ранее была предложена председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Как поясняют собеседники агентства, возвращать средства Киев должен будет лишь после получения "компенсаций от России", при этом сами активы изыматься не будут.

Для запуска новой схемы ЕК может выпустить облигации под гарантии государств ЕС. При этом в Брюсселе не исключают, что в случае отказа Будапешта участвовать в этом будет создан механизм "коалиции желающих". "Чтобы избежать вето со стороны отдельных стран, вероятно, потребуется межправительственное соглашение", - пояснил один из европейских чиновников.

Как уточняют источники агентства, для этого активы будут перенесены из депозитария Euroclear в специальную структуру, что позволит вкладывать их долгосрочно и получать большую прибыль. Отсутствие Венгрии в проекте, по мнению чиновников, окажет минимальное влияние на его реализацию, учитывая "сравнительно небольшую долю этой страны в экономике ЕС".

О попытках конфискации замороженных активов РФ

10 сентября фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более 200 млрд евро - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.