Пентагон разместил 35 тыс. военных на улицах городов США

Численность размещенных на улицах городов США американских военнослужащих увеличилась с июля на 75% и достигла 35 тыс. человек, они участвуют в антииммиграционных программах по всей стране.

Об этом сообщил 18 сентября портал The Intercept, которому Пентагон предоставил данные по переброшенным бойцам.

По решению президента США Дональда Трампа в ряде городов по крайней мере пяти штатов - Аризоны, Калифорнии, Нью-Мексико, Техаса и Флориды, - были размещены военнослужащие из Сухопутных войск, ВМС, ВВС Корпуса морской пехоты и Национальной гвардии. При этом портал подчеркивает, что реальное число развернутых военнослужащих может быть значительно выше. На вопрос The Intercept Северное командование ВС США, в зону ответственности которого входят военные операции в Северной Америке, ответило, что не ведет учета числа этих военнослужащих. Только военнослужащих Национальной гвардии с 20 января 2025 года на территории США было развернуто около 23 866 человек.

Многие американские эксперты, продолжает портал, подчеркивают, что более широкое использование военнослужащих на территории США представляет собой грубое нарушение законодательства страны, запрещающего применение федеральных ВС для обеспечения правопорядка внутри государства. По мнению The Intercept, размещение войск "приближает Соединенные Штаты к настоящему полицейскому государству".

Кроме того, по оценкам портала, финансовые затраты на размещение войск "могут быть астрономическими" и могут достигать "сотен миллионов или даже миллиардов долларов". В статье подчеркивается, что Пентагон скрывает эти расходы.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS совместно с исследовательской службой YouGov, большинство граждан США выступают против политики Трампа по развертыванию Нацгвардии в городах для борьбы с преступностью и миграцией.

Источник: ТАСС