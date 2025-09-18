 Деятели культуры и искусства посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Деятели культуры и искусства посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

First News Media12:50 - Сегодня
Деятели культуры и искусства посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

День национальной музыки – 18 сентября, как обычно, широко и торжественно отмечается в Азербайджане.

В четверг известные деятели культуры и искусства, а также любители музыки прибыли на Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, и возложили цветы к его могиле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы на ее могилу.

Традиция отмечать день рождения великого композитора как праздник была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым. Указом общенационального лидера, подписанным в 1995 году, в преддверии 110-летия со дня рождения великого композитора, 18 сентября ежегодно отмечается в нашей стране как День национальной музыки.

Дата 18 сентября знаменательна еще и тем, что каждый год в этот день стартует Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. В этом году фестиваль пройдет в 17-й раз и представит слушателям насыщенную программу. Организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия, а также ИСЕСКО фестиваль продлится до 28 сентября. В рамках мероприятий, запланированных в Баку, Сумгайыте, Шуше, Гяндже, Агджабеди, Нахчыване и Газахе, пройдут грандиозные концерты, постановки, выставки, научные симпозиумы и мастер-классы.

Наряду с азербайджанскими музыкантами, в фестивале примут участие известные исполнители и музыковеды из Турции, США, Германии, Франции, Швейцарии, Южной Кореи и других стран. По случаю 140-летнего юбилея выдающегося композитора в ряде стран также пройдет цикл мероприятий различного формата.

3 февраля 2025 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение по случаю празднования 140-летия со дня Узеира Гаджибале.



