Состоялся обмен мнениями о причинах кризиса в азербайджано-французских отношениях - ФОТО

19 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Франции в нашей стране Софи Лагутт.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, посол Софи Лагутт вручила копии верительных грамот министру Джейхуну Байрамову. Дж. Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ей успехов в деятельности.

На встрече обсуждалось текущее состояние двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Францией, а также региональные и международные вопросы.

На встрече, в ходе которой состоялся обмен мнениями о причинах кризиса в азербайджано-французских отношениях, была отмечена важность продолжения взаимного диалога и обсуждений, несмотря на существующие проблемы.

Министр также проинформировал посла Софи Лагутт о текущей ситуации и реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол подчеркнула, что приложит все усилия для содействия укреплению отношений между Азербайджаном и Францией в период пребывания на посту.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.