В Белом доме состоится встреча Трампа и Эрдогана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится 25 сентября в Белом доме с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social.

"Мы с президентом [Турции] работаем над многими торговыми и военными сделками, включая масштабную закупку самолетов Boeing, крупную сделку по F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно", - отметил он.

Трамп добавил, что у него всегда были "очень хорошие отношения с президентом Эрдоганом".