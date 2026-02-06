Мятежные священники подали иск против армянской Церкви

Бывшие священники отец Арам (ныне Степан Асатрян) и отец Таде (ныне Арамаис Тахмазян) подали иск против Армянской Апостольской Святой Церкви.

На сайте Datalex сообщается, что два иска, поданные против Армянской Апостольской Святой Церкви и оспаривающие патриаршее управление Католикоса всех армян, приняты к рассмотрению в Суде общей юрисдикции Армавирской области.

В частности, Арамаис Тахмазян, бывший духовный настоятель Талина, обратился в суд с требованием признать недействительным указ Католикоса всех армян Гарегина II от 2 декабря 2025 года, которым он был объявлен смещенным с должности. В иске также содержится требование о его восстановлении в должности. Дело передано судье Ованнесу Паргеву Мелконяну, а ответчиком является религиозная организация «Армянская Апостольская Святая Церковь».

Тот же суд принял к рассмотрению еще один иск, в котором Степан Асатрян, бывший духовный настоятель церкви Святого Ованнаванка, требует признать недействительным указ Католикоса всех армян от 21 октября 2025 года, объявляющий его смещенным с должности. В иске также содержится требование о его восстановлении в должности.

Дело было передано судье Симе Абовян, а ответчиком является религиозная организация «Армянская Апостольская Святая Церковь».

Источник: news.am