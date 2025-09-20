США ведут переговоры со странами Персидского залива об управлении сектором Газа

Соединенные Штаты провели переговоры с арабскими государствами Персидского залива о возможности их управления сектором Газа после окончания войны.

Как передает Reuters, об этом сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби.

По его словам, ведутся переговоры о создании временной структуры управления с участием арабских государств Персидского залива, при этом США, возможно, возьмут на себя надзорную роль, а решение о постоянном устройстве сектора будет принято позднее.

По словам Хакаби, никаких решений пока принято не было. «Мне не известно ни о чём, готовом к подписанию», — сказал он. Посол не уточнил, когда состоялись переговоры и какие государства Персидского залива в них участвовали.

Хакаби также прокомментировал заявление министра финансов Израиля Бецалель Смотрича о том, что Израиль ведёт переговоры с США о разделе сектора Газа после окончания войны. Посол заявил, что ему ничего не известно о таких переговорах.

По поводу ХАМАС он сказал: «Они должны сдаться. Они не могут продолжать думать, что у них есть будущее».

Источник: РИА Новости