Президент Ильхам Алиев: Руанда и Азербайджан являются хорошими партнерами и друзьями

Руанда и Азербайджан являются хорошими партнерами и друзьями. Мы совместно участвуем в различных международных организациях и всегда поддерживаем друг друга.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Руанды Полем Кагаме.

«Во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения Руанда всегда поддерживала нас», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ