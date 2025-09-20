Президент Ильхам Алиев: Руанда и Азербайджан являются хорошими партнерами и друзьями
Руанда и Азербайджан являются хорошими партнерами и друзьями. Мы совместно участвуем в различных международных организациях и всегда поддерживаем друг друга.
Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Руанды Полем Кагаме.
«Во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения Руанда всегда поддерживала нас», - отметил глава государства.
Источник: АЗЕРТАДЖ
