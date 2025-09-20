 Anyma открыл культурную программу Formula 1 грандиозным шоу – ВИДЕО | 1news.az | Новости
Anyma открыл культурную программу Formula 1 грандиозным шоу – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:02 - Сегодня
Вечером первого дня Гран-при Азербайджана 2025 для болельщиков состоялось масштабное музыкальное представление.

На сцене Crystal Hall в рамках культурной программы Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 выступил один из самых ярких и инновационных артистов электронной сцены - Anyma, чье аудиовизуальное шоу превратилось в настоящее путешествие в пространство, где соединились технологии, свет и музыка.

Подчеркнем, что подобные выступления Anyma уже впечатляли миллионы зрителей на крупнейших фестивалях планеты - от Tomorrowland до Coachella.

