Иран пригрозил приостановкой соглашения с МАГАТЭ в случае возобновления санкций

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что, если на следующей неделе будет задействован механизм возобновления санкций - «snapback», недавнее соглашение Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в Каире будет приостановлено, передает Mehr.

Казем Гарибабади, заместитель министра по правовым и международным вопросам Ирана, в интервью сослался на недавнее голосование в Совете Безопасности ООН, отметив, что процесс проводился в соответствии с резолюцией 2231 и СВПД, но в нем отсутствовал необходимый консенсус.

В ходе голосования четыре страны высказались в поддержку, две воздержались и девять проголосовали против. Гарибабади подчеркнул, что три европейские страны и Европейский союз никогда не выполняли своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

С момента выхода США из соглашения в 2018 году они не выполнили ни одного из своих обязательств.

Он добавил, что эти страны теперь утверждают, что Иран не выполнил свои обязательства, и, используя этот предлог, запустили незаконный механизм возобновления санкций.

Подчеркнув дипломатические усилия Ирана по предотвращению этих действий, Гарибабади сказал, что Тегеран «всегда действовал рационально и ответственно, проводя дипломатию с достоинством и авторитетом».