Пугачёвой может грозить до пяти лет колонии из-за хвалебных слов о Дудаеве

Певице Алле Пугачёвой может грозить до пяти лет колонии из-за высказываний о Джохаре Дудаеве в недавнем интервью.

В них могут усмотреть оправдание терроризма, сообщает SHOT.

По информации Telegram-rанала, основанием для возбуждения уголовного дела могут послужить высказывания, характеризующие Дудаева как «порядочного человека», а также другие положительные оценки его личности.

Подобные заявления подпадают под действие статьи 205.2 УК РФ, касающейся оправдания терроризма.

В настоящее время артистке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ведётся проверка.

Напомним, ранее Алла Пугачёва положительно отозвалась о Джохаре Дудаеве, назвав его «приличным, порядочным и интеллектуальным». После этого заявления на певицу подали в суд: у Примадонны хотят отсудить 1,5 миллиарда рублей за эти слова. Однако, как считает адвокат Сергей Жорин, данный иск даже не будут рассматривать, поскольку он не соответствует нормам российских законов. Высказывание Примадонны также прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.