 Пугачёвой может грозить до пяти лет колонии из-за хвалебных слов о Дудаеве | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Пугачёвой может грозить до пяти лет колонии из-за хвалебных слов о Дудаеве

First News Media10:40 - Сегодня
Пугачёвой может грозить до пяти лет колонии из-за хвалебных слов о Дудаеве

Певице Алле Пугачёвой может грозить до пяти лет колонии из-за высказываний о Джохаре Дудаеве в недавнем интервью.

В них могут усмотреть оправдание терроризма, сообщает SHOT.

По информации Telegram-rанала, основанием для возбуждения уголовного дела могут послужить высказывания, характеризующие Дудаева как «порядочного человека», а также другие положительные оценки его личности.

Подобные заявления подпадают под действие статьи 205.2 УК РФ, касающейся оправдания терроризма.

В настоящее время артистке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ведётся проверка.

Напомним, ранее Алла Пугачёва положительно отозвалась о Джохаре Дудаеве, назвав его «приличным, порядочным и интеллектуальным». После этого заявления на певицу подали в суд: у Примадонны хотят отсудить 1,5 миллиарда рублей за эти слова. Однако, как считает адвокат Сергей Жорин, данный иск даже не будут рассматривать, поскольку он не соответствует нормам российских законов. Высказывание Примадонны также прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Поделиться:
916

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам ...

Политика

Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан - ФОТО

Общество

Азербайджан ждёт неустойчивая погода

Общество

Названы новые тарифы на такси от аэропорта до центра города и популярных гостиниц

Lifestyle

Пугачёвой может грозить до пяти лет колонии из-за хвалебных слов о Дудаеве

Азербайджан отмечает День национальной музыки

Голос Уитни Хьюстон вернется на сцену с помощью ИИ

Адель возвращается: мемуары и возможное мировое турне

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

«Евровидение-2026» оказался под угрозой срыва

Минздрав: Открытое общение родителей с детьми помогает им легко адаптироваться к новому учебному году

Азербайджан отмечает День национальной музыки

Умер актер Роберт Редфорд

Последние новости

Пашинян: Открытие коммуникаций расширит сотрудничество с Китаем

Сегодня, 13:25

AFP: Израиль и Сирия заключат соглашение в сфере безопасности до конца года

Сегодня, 13:20

Министр обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Китае - ФОТО

Сегодня, 13:15

Пашинян сказал, зачем гору Агрыдаг снимают со штампа в армянском паспорте

Сегодня, 13:08

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Магия ковра, звучащая в веках» - ФОТО

Сегодня, 13:02

Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения - ФОТО

Сегодня, 12:55

Деятели культуры и искусства посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 12:50

Пентагон разместил 35 тыс. военных на улицах городов США

Сегодня, 12:47

Макрон предоставит суду «научные доказательства», что его жена – женщина

Сегодня, 12:40

В Баку потушен пожар в доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:38

Премьер-министр Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан - ФОТО

Сегодня, 12:30

Азербайджан ждёт неустойчивая погода

Сегодня, 12:20

Папа Римский исключил реформы в отношении женщин и однополых браков

Сегодня, 12:15

FT: Европа расширяет официальные контакты с талибами

Сегодня, 12:12

В Азербайджане станет обязательной паспортизация энергоэффективности зданий

Сегодня, 11:55

Азербайджан увеличил квоты на перевозки для Украины

Сегодня, 11:45

Названы новые тарифы на такси от аэропорта до центра города и популярных гостиниц

Сегодня, 11:40

Судебный процесс над обвиняемыми в ряде преступлений гражданами Армении продолжится на следующей неделе

Сегодня, 11:35

Более 700 операций по витрэктомии восстановили зрение

Сегодня, 11:30

Президент ОАЭ поделился публикацией о визите в Азербайджан - ВИДЕО

Сегодня, 11:27
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30