Гран-при Азербайджана: сегодня пройдет спринт Формулы-2

First News Media10:27 - Сегодня
Гран-при Азербайджана: сегодня пройдет спринт Формулы-2

В Баку стартует второй день Гран-при Азербайджана Формулы-1, проходящего в столице уже в девятый раз.

В программе дня — третий свободный заезд и квалификация Формулы-1, а также спринт Формулы-2.

В первый день Гран-при зрители стали свидетелями свободных заездов Формулы-1, а также свободного заезда и квалификации Формулы-2. Победителями заездов стали Ландо Норрис («Макларен»), Льюис Хэмилтон («Феррари»), Алекс Данн (Rodin) и Джек Кроуфорд (DAMS).

За чемпионский титул на городской трассе протяженностью 6 километров борются 20 гонщиков из 10 команд.

Бакинское городское кольцо проходит через центр города и его самые живописные уголки. Именно этому обстоятельству организаторы уделили особое внимание при выборе маршрута.

Бакинская трасса, считающаяся одной из самых длинных трасс в календаре Формулы-1, имеет 20 поворотов. Трасса, берущая начало от площади «Азадлыг», огибает Дом правительства и делает 2,2-километровый круг вокруг Ичеришехер, до Девичьей башни, и заканчивается в точке старта, на проспекте Нефтчиляр.

Трасса состоит из 51 круга. Самая широкая часть трассы – 13 метров, самая узкая – 7,6 метра и находится в районе Ичеришехер, в том числе на 7-м и 8-м поворотах. Движение на трассе осуществляется против часовой стрелки. Ее проект был подготовлен известным немецким архитектором Германом Тильке.

Во время гонки пилоты и миллионы телезрителей увидят завораживающий пейзаж, включая Ичеришехер, внесенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, современные архитектурные достопримечательности столицы и прибрежную часть Каспия.

Точки старта и финиша гонки расположены на площади «Азадлыг». Здесь также установлены «Паддок Клуб», боксы команд и пит-лейн.

Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.

Источник: АЗЕРТАДЖ

