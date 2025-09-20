В Ханкенди с размахом отмечается День города - ФОТО

20 сентября в Ханкенди проходит празднование Дня города.

Мероприятие организовано Министерством культуры и Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, Агдере и Ходжалы.

В городе царит настоящая праздничная атмосфера: в течение дня запланированы выставки, театральные постановки и концерты.

Напомним, что 19–20 сентября 2023 года в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведённых Азербайджанской Армией в Карабахе, был полностью восстановлен суверенитет нашей страны. А уже 15 октября того же года Президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев водрузил флаг Азербайджана в Ханкенди, Ходжалы, Агдере, Ходжавенде и Аскеране.

Согласно Указу главы государства от 18 сентября 2025 года, 20 сентября официально внесено в календарь как День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере.