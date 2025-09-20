ГД инициирует референдум по новой Конституции Армении после выборов в 2026 году

Правящая партия Армении «Гражданский договор» (ГД) намерена инициировать процесс принятия новой Конституции страны после проведения парламентских выборов в июне 2026 года.

Как сообщают армянские СМИ, об этом говорится в программе партии, принятой на съезде сегодня.

«На очередных парламентских выборах 2026 года правительство Республики Армения обратится к народу с просьбой продлить свои полномочия еще на 5 лет, рассчитывая сформировать конституционное большинство. Получив на выборах вотум доверия народа, партия инициирует процесс принятия новой Конституции Армении путем всенародного референдума», - отмечается в программе.