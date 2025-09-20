Пашинян: Армения, благодаря миру с Азербайджаном, вступила в новый этап

Армения вступила в совершенно иной этап своей истории благодаря общеизвестному факту установления мира между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сегодня, 20 сентября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём выступлении на съезде партии «Гражданский договор», передают армянские СМИ.

«Этот мир был установлен 8 августа в Вашингтоне, в присутствии и при поддержке президента США Дональда Трампа, благодаря декларации, принятой мной и президентом Азербайджана. 8 августа – это кульминация, вершина длительного процесса.

За год и семь месяцев ни один солдат не погиб и не был ранен в результате стрельбы на границе между Арменией и Азербайджаном. С момента обретения независимости у нас не было ни одного года и семи месяцев, чтобы ни один солдат не погиб или не был ранен в результате стрельбы на границе. Таков мир.

Мы должны сделать так, чтобы этот 1 год и 7 месяцев превратился в 2 года и 7 месяцев, 3 года, 4 года, 5 лет, 50 лет, 100 лет, 200 лет и так далее и распространить это на все границы Республики Армения», — сказал он.