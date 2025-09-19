 Моника Беллуччи и Тим Бертон объявили о расставании | 1news.az | Новости
Моника Беллуччи и Тим Бертон объявили о расставании

First News Media15:00 - Сегодня
Итальянская актриса Моника Беллуччи и американский режиссер Тим Бертон расстались, передает агентство ANSA со ссылкой на заявление их представителей.

«С огромным уважением и взаимной симпатией Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться», — говорится в сообщении.

Беллуччи и Бертон встречались последние несколько лет, актриса подтвердила, что состоит в отношениях с режиссером в 2023 году, тогда же они вместе появились на публике. «Это одна из тех встреч, что редко случаются в жизни. Я знаю этого человека, я его люблю», — рассказывала Беллуччи.

В 2024 году вышла картина Бертона «Битлджус Битлджус» — сиквел его комедийного хоррора 1988 года (первая часть получила «Оскар» за лучший грим), где Беллуччи сыграла одну из ролей — жены главного героя.

Тим Бертон — режиссер, снимающий фильмы в жанре фантастики, готических хорроров и сказок. Среди самых известных его работ — «Чарли и шоколадная фабрика», «Эдвард Руки-ножницы», «Труп невесты», «Марс атакует!», «Планета обезьян», «Сонная лощина». Он также выступал в качестве режиссера клипов The Killers и Леди Гаги. Для последней в 2025 году он снял ролик на песню Death Dance.

Бертон в прошлом был женат, у него также есть сын и дочь, которые родились в отношениях с британской актрисой Хеленой Бонем Картер (она сыграла в нескольких фильмах режиссера).

Беллуччи стала известной как модель, а в 1990-х начала сниматься в кино. Среди известных ее работ участие в фильмах «Малена», «По млечному пути», «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра», «Страсти Христовы», «Братья Гримм», «007: Спектр». Отмечена многочисленными наградами, в том числе французским орденом Почетного легиона.

С 1999 по 2013 год была замужем за французским актером Венсаном Касселем, в браке у них родились две дочери.

Lifestyle

