Голос Уитни Хьюстон вернется на сцену с помощью ИИ

23:55 - 17 / 09 / 2025
Голос Уитни Хьюстон, скончавшейся в 2012 году, вновь прозвучит со сцены — в рамках симфонического тура, подготовленного при участии музыкального стартапа и при поддержке семьи певицы.

Новый проект использует искусственный интеллект для восстановления её вокала из архивных фонограмм, обещая поклонникам эффект «живого» выступления в сопровождении оркестра.

Шоу получило название «Голос Уитни: симфоническое празднование». Оно стартует 20 сентября в зале Cincinnati Music Hall. На сцене прозвучат обновлённые версии классических треков, созданные с использованием платформы Moises — популярного сервиса для разделения треков на вокальные и инструментальные дорожки.

С помощью нейросетевых алгоритмов из записей извлекают голос, удаляют шумы, исправляют тональность и устраняют технические дефекты. Получившийся результат, по словам организаторов, максимально приближен к живому вокалу Уитни Хьюстон времён её расцвета.

Исполнение будет сопровождаться полноценным симфоническим оркестром. Вместо традиционного концерта публику ждёт иммерсивное музыкальное представление, в котором технологии станут мостом между прошлым и настоящим.

Организаторы говорят, что проект создан с глубочайшим уважением к артистке и её наследию. Это попытка подарить слушателям возможность вновь пережить силу её голоса — или услышать его впервые в большом концертном зале, если речь идёт о молодом поколении.

Вокал Уитни Хьюстон был отделён от старых записей, обработан и доведён до уровня студийного качества. В итоге звучание сохраняет эмоциональную глубину оригинала, но получает новое оформление за счёт оркестровки. Решение,по мнению создателей шоу, способно передать масштаб её исполнения и вызвать у зрителей те же чувства, которые вызывали её концерты в 80-х и 90-х годах.

