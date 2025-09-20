Мирзоян: Делегации Армении и США уточнят детали проекта «Маршрут Трампа»

Детали проекта "Маршрута Трампа" (часть Зангезурского коридора, протяженностью 42 км, которая пройдет по территории Армении) будут уточнены в ходе контактов, обсуждений и переговоров между делегациями Армении и США.

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передают армянские СМИ.

"С азербайджанской стороной есть общие договоренности, которые отражены в подписанной Вашингтонской декларации, где указано, что разблокирование коммуникаций произойдет на основе территориальной целостности, неприкосновенности границ, суверенитета и юрисдикции обеих стран, с взаимной выгодой", - сказал он.

Мирзоян добавил, что Армения готова начать консультации с Азербайджаном с целью определения времени и места подписания мирного договора.