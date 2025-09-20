Президент Руанды Поль Кагаме посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Республики Руанда Поль Кагаме 20 сентября посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Кроме того, состоялось возложение цветов на могилы видного государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.

Источник: АЗЕРТАДЖ