Пашинян: отношения Армении с Россией трансформируются

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения пойдет по пути укрепления отношений с Россией, которые находятся на этапе трансформации.

"Мы наладили военно-техническое сотрудничество со многими странами, одновременно продолжая взаимодействовать с Российской Федерацией, важность отношений с которой трудно переоценить. Отношения с Россией находятся на этапе трансформации. Позвольте выразить мнение, что это конструктивная трансформация и на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с РФ", - сказал Пашинян на съезде правящей партии "Гражданский договор".

Он добавил, что политический диалог с Россией продолжит оставаться активным.

Источник: РИА Новости