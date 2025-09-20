 Пашинян: отношения Армении с Россией трансформируются | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Пашинян: отношения Армении с Россией трансформируются

First News Media13:27 - Сегодня
Пашинян: отношения Армении с Россией трансформируются

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения пойдет по пути укрепления отношений с Россией, которые находятся на этапе трансформации.

"Мы наладили военно-техническое сотрудничество со многими странами, одновременно продолжая взаимодействовать с Российской Федерацией, важность отношений с которой трудно переоценить. Отношения с Россией находятся на этапе трансформации. Позвольте выразить мнение, что это конструктивная трансформация и на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с РФ", - сказал Пашинян на съезде правящей партии "Гражданский договор".

Он добавил, что политический диалог с Россией продолжит оставаться активным.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
236

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Руанды ...

Спорт

Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы 1 до 2030 года – ФОТО

Спорт

На Гран-при Азербайджана стартовал спринт Формулы 2

Спорт

На Гран-при Азербайджана Формулы 1 завершена третья сессия свободных заездов - ...

Армения

Пашинян заявил о намерении запустить референдум по новой Конституции

Пашинян: Ктрич Нерсисян должен уйти

Пашинян: отношения Армении с Россией трансформируются

ГД инициирует референдум по новой Конституции Армении после выборов в 2026 году

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Серж Саргсян спит и видит импичмент Пашиняна

Армения отказывается от Агрыдага: соратник Пашиняна об изменениях в пограничных штампах

Пашинян сказал, зачем гору Агрыдаг снимают со штампа в армянском паспорте

В Армении уволен командующий погранвойсками СНБ

Последние новости

Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы 1 до 2030 года – ФОТО

Сегодня, 15:15

Великое возвращение: еще 29 семей отправлены в Кяльбаджар

Сегодня, 14:55

Пашинян заявил о намерении запустить референдум по новой Конституции

Сегодня, 14:37

Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Руандой, затем президенты выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Сегодня, 14:22

В отношении Аднана Ахмедзаде вынесено решение об аресте

Сегодня, 14:17

На Гран-при Азербайджана стартовал спринт Формулы 2

Сегодня, 14:15

Пашинян: Ктрич Нерсисян должен уйти

Сегодня, 14:00

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Руанды один на один

Сегодня, 13:50

На Гран-при Азербайджана Формулы 1 завершена третья сессия свободных заездов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:48

Пашинян: отношения Армении с Россией трансформируются

Сегодня, 13:27

Состоялась церемония официальной встречи Президента Руанды - ФОТО

Сегодня, 13:17

Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября

Сегодня, 13:10

Президент Руанды Поль Кагаме почтил память шехидов в Баку - ФОТО

Сегодня, 13:00

В Ханкенди с размахом отмечается День города - ФОТО

Сегодня, 12:58

ГД инициирует референдум по новой Конституции Армении после выборов в 2026 году

Сегодня, 12:45

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного суверенитета

Сегодня, 12:25

Президент Руанды Поль Кагаме посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 12:15

СМИ: Десять стран объявят о признании Палестины на полях Генассамблеи ООН

Сегодня, 12:05

Anyma открыл культурную программу Formula 1 грандиозным шоу - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 12:02

Дорожная полиция обратилась к пешеходам

Сегодня, 11:50
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30