Пашинян: отношения Армении с Россией трансформируются
Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения пойдет по пути укрепления отношений с Россией, которые находятся на этапе трансформации.
"Мы наладили военно-техническое сотрудничество со многими странами, одновременно продолжая взаимодействовать с Российской Федерацией, важность отношений с которой трудно переоценить. Отношения с Россией находятся на этапе трансформации. Позвольте выразить мнение, что это конструктивная трансформация и на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с РФ", - сказал Пашинян на съезде правящей партии "Гражданский договор".
Он добавил, что политический диалог с Россией продолжит оставаться активным.
Источник: РИА Новости
236