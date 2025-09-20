Дорожная полиция обратилась к пешеходам

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) продолжает реализацию мероприятий, направленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с наездами на пешеходов и усиление общей безопасности дорожного движения.

Как заявили 1news.az в пресс-службе ГУГДП, несоблюдение пешеходами правил дорожного движения (ПДД), а также внезапный и неожиданный выход на проезжую часть создают высокий риск аварий:

"Особенно на магистральных дорогах такое поведение часто приводит к трагическим последствиям. В этом контексте дисциплинированное поведение пешеходов и строгое соблюдение правил имеет жизненно важное значение.

Учитывая все эти факторы, Главное управление Государственной дорожной полиции регулярно проводит профилактические мероприятия, одновременно привлекая к административной ответственности пешеходов, которые, нарушая ПДД, создают опасность для водителей.

Еще раз напоминаем, что нарушение правил дорожного движения не только влечет за собой ответственность по законодательству, но и подвергает опасности жизни людей. От каждого участника движения требуется быть дисциплинированным на дорогах и строго соблюдать правила", - говорится в обращении.