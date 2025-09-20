На Гран-при Азербайджана Формулы 1 завершена третья сессия свободных заездов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
На Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана завершилась третья сессия свободных заездов.
Третья сессия стала для гонщиков завершающей в рамках подготовки к главному событию, в ходе которой они тестировали машины и сложнейшую бакинскую трассу – отметим, что результаты всех трех сессий станут важным ориентиром для команд перед квалификацией и основной гонкой, которая состоится 21 сентября.
Лучшие результаты в третьей сессии показали следующие автогонщики:
1. Ландо Норрис (McLaren)
2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)
3. Оскар Пиастри (McLaren)
Напомним, что лидером первой сессии свободных заездов стал Ландо Норррис (McLaren), а лучшим во второй сессии оказался Льюис Хэмильтон (Ferrari).
12:30
В Баку, который уже в девятый раз принимает Гран-при Азербайджана Формулы 1, дан старт третьей сессии свободных заездов.
Гонщики продолжают подготовку к главному событию, тестируя машины и сложнейшую бакинскую трассу – отметим, что результаты всех трех сессий станут важным ориентиром для команд перед квалификацией и основной гонкой, которая состоится 21 сентября.
Напомним, что лидером первой сессии свободных заездов стал Ландо Норррис (McLaren), а лучшим во второй сессии оказался Льюис Хэмильтон (Ferrari).
Читайте по теме:
Гран-при Азербайджана: Болиды на трассе и первые гоночные сессии в Баку – ФОТО
Кубок Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 посвящён «Стране Огня» - ВИДЕО
Приморский бульвар «зажил» в ритме Формулы-1: Репортаж из развлекательной зоны для зрителей - ФОТО
Сердце гоночного уикэнда: Репортаж из паддока Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО
Пушистый гость стал звездой Гран-при: как кот покорил «Формулу-1» в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО
Гонщик McLaren Ландо Норрис потерял контроль над болидом в Баку
С гонщиком Алексом Албоном произошел неожиданный инцидент на Гран-при Азербайджана - ВИДЕО