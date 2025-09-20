На Гран-при Азербайджана Формулы 1 завершена третья сессия свободных заездов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

На Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана завершилась третья сессия свободных заездов.

Третья сессия стала для гонщиков завершающей в рамках подготовки к главному событию, в ходе которой они тестировали машины и сложнейшую бакинскую трассу – отметим, что результаты всех трех сессий станут важным ориентиром для команд перед квалификацией и основной гонкой, которая состоится 21 сентября.

Лучшие результаты в третьей сессии показали следующие автогонщики:

1. Ландо Норрис (McLaren)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)

3. Оскар Пиастри (McLaren)

Напомним, что лидером первой сессии свободных заездов стал Ландо Норррис (McLaren), а лучшим во второй сессии оказался Льюис Хэмильтон (Ferrari).

В Баку, который уже в девятый раз принимает Гран-при Азербайджана Формулы 1, дан старт третьей сессии свободных заездов.

