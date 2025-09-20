Пашинян: Ктрич Нерсисян должен уйти

Повестку по освобождению Первопрестольного от Ктрича Нерсисяна мы обязательно должны реализовать. Ктрич Нерсисян (Гарегин II — ред.) должен уйти. Чем раньше, тем лучше. Лучше, если он уйдет с осознанием и по своему собственному решению.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на 7-м съезде партии «Гражданский договор», передают армянские СМИ.

«Несколько слов об эмиссарах. Юридическая сторона вопроса не является предметом нашего рассмотрения. В Армении есть значительные средства армянских миллиардеров диаспоры. Вы можете распоряжаться ими только так, как в вашей основной стране деятельности, и ни один цент не должен превышать установленные рамки. Республика Армения — это не ваша яхта и не самолет, чтобы вы могли сказать: «Заверните это — мы заберем».

Те, кто думает о подобных схемах, должны знать: Республика Армения примет меры, чтобы государство оставалось неприкосновенным, и поставит их на соответствующие места, чтобы защитить государство.

Нам тяжело видеть, что архиепископы находятся в заключении. Вы сами знаете, какие заявления делались, но государство обязано реагировать должным образом — закон и право не должны игнорироваться. Республика Армения будет продолжать действовать в этой логике.

Дорогие партийные друзья, дорогие граждане, в Армении есть закон и право, и они будут соблюдаться», — заявил Пашинян.