 Рубио вновь указал на важность исторического саммита между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне
Рубио вновь указал на важность исторического саммита между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

First News Media12:52 - Сегодня
Рубио вновь указал на важность исторического саммита между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

Госсекретарь США Марко Рубио вновь подчеркнул важность проведения исторического саммита между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, в поздравительном послании по случаю Дня независимости Армении он указал:

«Знаменательный саммит президента Трампа между Арменией и Азербайджаном и объявление США о выделении Армении помощи в размере 145 миллионов долларов на реализацию программы Трампа «Путь к международному миру и процветанию» (TRIPP) подчеркивают неизменную приверженность нашей страны Армении, подчеркивая наши совместные усилия по укреплению региональных связей, экономическим инвестициям и сотрудничеству в области безопасности. Мы рады поддержать путь Армении к повышению энергетической безопасности, расширению торговли и укреплению безопасности границ, подтверждая при этом нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Армении.

Стратегическое партнерство и двусторонние меморандумы о взаимопонимании, подписанные президентом Трампом и премьер-министром Пашиняном, являются краеугольными камнями наших усилий по продвижению этих общих целей. Поскольку Армения продолжает строить свое будущее как перекресток мира и роста, Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность созданию более взаимосвязанного, стабильного и процветающего региона».

179

