Бакинский форум безопасности: Азербайджан объединяет мир в борьбе с терроризмом

Терроризм - одна из самых страшных и разрушительных угроз современности, мрачная тень, нависшая над человечеством и бросающая вызов самой ценности человеческой жизни.

Каждый теракт наносит удар не только по конкретной стране, но и по всему мировому сообществу. Терроризм разрушает основы стабильности, подрывает экономическое и социальное развитие, ставит под угрозу будущее поколений.

Не зная границ и национальностей, это мировое зло требует решительного противостояния. Однако бороться с этой чудовищной угрозой в одиночку крайне сложно - лишь объединенные усилия международного сообщества способны дать ей решительный отпор. Именно поэтому решающее значение сегодня приобретает тесное международное сотрудничество, скоординированные действия и единая политическая воля - только так можно обеспечить надежный заслон перед лицом терроризма.

С этой точки зрения проведение в Баку международной конференции «Взаимодействие органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и глобальных техногенных катастроф во время террористических атак и вооруженных конфликтов» имеет особую важность для обмена опытом и выработки общих подходов к противодействию глобальным вызовам. Подобные инициативы позволяют не только повысить эффективность взаимодействия компетентных органов разных стран, но и создать единый фронт против сил, стремящихся посеять хаос и разрушение.

Проведение конференции в Азербайджане подчеркивает его особую миссию как пространства диалога и сотрудничества, возрастающую роль страны в укреплении международной и региональной безопасности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев убежден в большом значении продолжения работы Бакинского форума безопасности - здесь проходит уже его третье заседание.

«На фоне обостряющихся геополитических противоречий на мировой арене большое значение имеет продолжение работы Бакинского форума безопасности, объединяющего структуры безопасности и разведки, которые играют важную роль в поддержании международной системы безопасности», - говорится в обращении главы государства участкам международной конференции.

«Бакинский форум безопасности – это международное мероприятие, имеющее уникальный формат с точки зрения выявления глобальных и региональных угроз и рисков, изучения путей их нейтрализации. Ежегодная встреча в Баку многочисленных руководителей органов спецслужб и экспертов по вопросам безопасности, представляющих различные страны со всех континентов мира, с целью борьбы с общими угрозами - это яркий пример того, что Форум является площадкой взаимного доверия и сотрудничества. Растущий из года в год интерес к Форуму наглядно отражает важность обсуждаемых тем», - отмечает азербайджанский лидер.

«Мир стремительно меняется, и каждый день дают о себе знать новые вызовы, новые угрозы. Вооруженные столкновения в различных регионах создают почву для гуманитарных кризисов, техногенных катастроф и экологических бедствий. Одновременно с этим наблюдаются эскалация конфликтов на международной арене, активизация террористических организаций, а также рост киберугроз.

Все это ставит государства перед лицом угроз глобального характера. В этом контексте серьезную обеспокоенность вызывают такие противоправные действия, как религиозный экстремизм, сепаратизм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот наркотических средств, нелегальная миграция и контрабанда оружия, которые подрывают систему международной безопасности. Несомненно, решение подобных проблем современности требует применения новых подходов, новых инструментов, а самое главное, совместных усилий и тесного сотрудничества стран. В этой связи мы рады видеть, что Бакинский форум безопасности стал полезной площадкой для открытого и конструктивного обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности», - подчеркивает глава государства.

Президент Ильхам Алиев констатирует, что с первого дня обретения независимости Азербайджанская Республика всегда поддерживала укрепление международного сотрудничества во всех сферах: «Мы верим, что стабильность и процветание могут быть достигнуты только путем диалога и партнерства. Азербайджан предпринимает конструктивные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе своего расположения – на Южном Кавказе. Одной из основных наших целей является создание нового формата сотрудничества в регионе, основанного на взаимном доверии, безопасности и прагматизме. Считаем, что целенаправленная деятельность в этом направлении придаст импульс дальнейшему укреплению партнерства между соседними странами в будущем».

Коснувшись подписания 8 августа в Вашингтоне при свидетельстве США Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией, глава государства подчеркивает, что, таким образом, был сделан важный исторический шаг на пути к прекращению многолетнего конфликта между нашими странами и заключению мирного соглашения: «Полное обеспечение спокойствия на Южном Кавказе создаст новые возможности сотрудничества не только для нашего региона, но и для Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы».

«Взаимодействие органов спецслужб играет решающую роль в предотвращении и решении проблем международной безопасности. Уверен, что сегодняшние дискуссии будут плодотворными, а аналитические выкладки и рекомендации, которые прозвучат на конференции, внесут весомый вклад в формирование более безопасного будущего.

Выдвинутое Азербайджаном в прошлом году предложение о традиционной ежегодной организации Бакинского форума безопасности и его постоянном функционировании было активно поддержано странами-участницами. В связи с этим за минувший период были приняты соответствующие меры по учреждению Оргкомитета Бакинского форума безопасности и его Секретариата. На основе общего согласия, достигнутого на нынешнем заседании, планируется принятие Декларации Бакинского форума безопасности и вытекающих из нее инициатив. Все это – важные шаги на пути к институционализации Форума. Азербайджан продолжит оказывать поддержку Бакинскому форуму безопасности, взяв на себя функцию координации работы Оргкомитета», - говорится в обращении Президента Ильхама Алиева.

Символично, что именно Баку становится площадкой для столь важного диалога. На протяжении своей новейшей истории Азербайджан на собственном опыте познал масштабы и трагизм террористической угрозы. Наша страна относится к числу тех, кто больше других пострадал от международного терроризма, в полной мере испытал на себе его разрушительные последствия.

В начале 1990-х годов Азербайджан оказался мишенью многочисленных террористических актов, организованных и совершенных армянскими террористическими структурами. Прежние преступные руководители Армении превратили страну в оплот агрессивного сепаратизма и терроризма на государственном уровне. Более того, Армения в тот период активно участвовала в финансировании террористической организации «АСАЛА», и эта деятельность, можно сказать, стала своего рода олицетворением государственного покровительства экстремизму. Многочисленные теракты, совершенные армянскими террористами, унесли жизни тысяч ни в чем не повинных людей, оставив глубокий след в памяти нашего народа.

Этот трагический опыт придал особую остроту позиции Азербайджана на международной арене: именно тема борьбы с терроризмом стала одним из двух ключевых вопросов, вынесенных нашей страной на обсуждение в период своего председательства в Совете Безопасности ООН. При этом Азербайджан не ограничивается лишь собственной повесткой, Баку всегда выступал активным участником глобальных инициатив, в том числе в рамках антитеррористической коалиции, подтверждая свою приверженность коллективной безопасности и международной солидарности.

В этом контексте уместно отметить значимый вклад Азербайджана в миротворческие операции международных сил по поддержке мира и безопасности в Косово, Ираке, Афганистане, Южном Судане. Приверженность нашей страны поддержанию глобальной безопасности и активному участию в борьбе с терроризмом за пределами национальных границ была высоко оценена на международной арене.

Именно поэтому голос Азербайджана - как страны, вносящей большой вклад в предотвращение терроризма на мировом уровне, в сохранение глобального мира, безопасности и стабильности - является особенно весомым в международной борьбе с этой угрозой.

Беспрецедентная антитеррористическая операция 19-20 сентября 2023 года, продемонстрировавшая высочайший уровень стратегического планирования и точности действий, войдет в мировую военную историю как образец исключительной эффективности в ликвидации террористической угрозы.

Азербайджан, всего за 44 дня одержав Великую Победу в Отечественной войне и восстановив территориальную целостность страны, всего за 23 часа полностью ликвидировал сепаратистскую хунту на своей земле, восстановив государственный суверенитет. Доблестная По особому поручению Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, Азербайджанская армия провела эту историческую операцию с высокопрофессиональной точностью: гражданское население и инфраструктура остались в безопасности, были уничтожены лишь позиции врага, его вооружение и техника.

Сегодня Азербайджан продолжает активно вносить свой вклад в глобальную борьбу с терроризмом как посредством политических инициатив, так и практических действий.

Эффективная борьба с этой угрозой возможна только через консолидацию усилий международного сообщества, всестороннее сотрудничество и согласованную координацию действий. Сохранение вопроса противодействия терроризму в центре мировой повестки обеспечивает системное наращивание коллективных мер безопасности, а Азербайджан неизменно работает над тем, чтобы международное сообщество удерживало эту проблему в приоритете.

В свете этого проведение Бакинского форума безопасности становится наглядным примером практического вклада нашей страны в укрепление глобальной безопасности и формирование устойчивого международного противодействия террористическим угрозам.